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Ayvalık Polisi’nden bayram dönüş yolunda sıkı denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 22:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ramazan Bayramı nedeniyle olası kazalara karşı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme ekipleri sıkı önlemler aldı.Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 1 milyon tatilciyi ağırlayan Ayvalık’ta, dönüş yoluna geçenleri trafik kazalarına karşı uyaran ekipler, araçlarda bulunan çocuklara da fahri denetim kartları dağıtarak; hatalı sollama, aşırı sürat, hatalı parklar ve benzeri durumlarda içinde bulundukları otomobili kullanan ebeveynlerine puan vermelerine yönelik farkındalıkları oluşturacak çalışmalar da yapıldı.Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun’un da bizzat katıldığı denetimlerde; tatilcilere iyi yolculuklar dileyen polis memurları, sürücülerin araç kullanırken kendileri başta olmak üzere; aileleri ve çocuklarının can güvenliklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğine ilişkin sözlü uyarıları da tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ramazan Bayramı nedeniyle olası kazalara karşı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme ekipleri sıkı önlemler aldı.
Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 1 milyon tatilciyi ağırlayan Ayvalık’ta, dönüş yoluna geçenleri trafik kazalarına karşı uyaran ekipler, araçlarda bulunan çocuklara da fahri denetim kartları dağıtarak; hatalı sollama, aşırı sürat, hatalı parklar ve benzeri durumlarda içinde bulundukları otomobili kullanan ebeveynlerine puan vermelerine yönelik farkındalıkları oluşturacak çalışmalar da yapıldı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun’un da bizzat katıldığı denetimlerde; tatilcilere iyi yolculuklar dileyen polis memurları, sürücülerin araç kullanırken kendileri başta olmak üzere; aileleri ve çocuklarının can güvenliklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğine ilişkin sözlü uyarıları da tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

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