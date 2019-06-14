HABER

Ayvalık polisinden çiftliğe Hint keneviri baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 21:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir çiftlikte Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Ayvalık’ta bir marketin arka kısmında bulunan hayvan çiftliğine Hint Keneviri bitkisinin ekili olduğu öğrenildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir çiftlikte Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Ayvalık’ta bir marketin arka kısmında bulunan hayvan çiftliğine Hint Keneviri bitkisinin ekili olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısından alınan izinle çiftlikte yapılan aramada boyları 10 cm ve 100 cm arasında değişen toplam 205 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda çiftlikte bulunan S.A. ve M.T. adlı şüpheli iki şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Husumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandıHusumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandı
Siirt’te binanın çatısına yıldırım düştüSiirt’te binanın çatısına yıldırım düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Skandal! Mariah Carey'nin ihanet görüntüsü ortaya çıktı

Skandal! Mariah Carey'nin ihanet görüntüsü ortaya çıktı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.