Ayvalık polisinden çiftliğe Hint keneviri baskını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir çiftlikte Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Ayvalık’ta bir marketin arka kısmında bulunan hayvan çiftliğine Hint Keneviri bitkisinin ekili olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısından alınan izinle çiftlikte yapılan aramada boyları 10 cm ve 100 cm arasında değişen toplam 205 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda çiftlikte bulunan S.A. ve M.T. adlı şüpheli iki şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

