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Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi sahilinde ölmüş bir caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulundu.

Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi sahilinde ölmüş bir caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulundu.
Ayvalık ilçesi Küçükköy sahilinde bulunan caretta carettanın, ilçede son 9 yılda kıyaya ölü olarak vurmuş 4’üncü deniz kaplumbağası olduğu bildirildi. Vücudunda yara izleri görülen caretta carettanın kesin ölüm nedeni, Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri biriminin yapacağı incelemeden sonra netlik kazanacak.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulunduAyvalık sahilinde ölü caretta caretta bulunduAyvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu

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