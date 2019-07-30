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Ayvalık sahiline ölü caretta caretta vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.

Abdulkadir AYDINIŞIK/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu. Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı sahilinde vatandaşlar hareketsiz haldeki caretta caretta kaplumbağayı fark etti. Vücudunda yara izleri görülen kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 1 metre boyunda, 140 kilogram ağırlığındaki ölü caretta ceratta, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerince sahilden alındı.

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