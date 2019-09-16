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Ayvalık sahilleri yabancı turistlere kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Sırbistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Ayvalık'ta yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ünlü Sarımsaklı Plajları, okulların açılmasının ardından yabancı turistlerden daha fazla ilgi görmeye başladı.

Sarımsaklı'da yerli turist yoğunluğu, 9 Eylül'de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okulların açılmasının ardından yerini yabancılara bıraktı.

Özellikle turistik tesislerin güz döneminde paket programlar hazırlayarak yabancı turistlere cazip seçenekler sunmasıyla bölgede yoğunluk yaşanıyor.

Bölgedeki otellerde Sırbistan ve Bulgaristan uyruklular başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelenlerin daha çok olduğu dikkati çekiyor.

- "Yabancıların ilgisi sezonun 10 Ekim'e uzamasını sağladı"

Sarımsaklı'da bir otelin yönetim kurulu başkanı Bekir Berk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez Sırp turistlerin bu kadar yoğun bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Berk, bunun sonucunda da ilçede turizm sezonunun 10 Ekim'e kadar uzadığını dile getirdi.

Romanyalı turistleri de Ayvalık'a çekebilmeyi hedeflediklerini aktaran Berk, şunları kaydetti:

"Romanyalı turistler genellikle Kuşadası'nı tercih ediyor. Eğer onları turistleri de Sarımsaklı'ya çekebilmeyi başarabilirsek, önümüzdeki turizm sezonunu kasım ayına kadar uzatabilme şansını yakalayacağız. Bu da Ayvalık'ın en az iki ay daha turizm pastasından ciddi bir kazanç sağlaması anlamına gelecektir. İnşallah bunu başarabiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
ayvalı sahilleri Balıkesir Yabancı turist

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