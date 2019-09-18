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Ayvalık’ta 73 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 00:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 73 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Ayvalık’ta 73 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’de üç ayrı bölgede jandarma ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde kalabalık grupların görülmesi üzerine gerçekleştirdikleri operasyonlarda M.M., N.M.E. ve İ.A. isimli organizatörler ile toplam 73 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 Afganistan, 16 Suriye, 4 Orta Afrika ve 2 Kongo uyruklu düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. (İHA)


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Ayvalık göçmen

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