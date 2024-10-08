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  4. Ayvalık’ta Atatürk heykeline saldırı! Vatandaş eline ne geçirdiyse saldırgana hücum etti… O anlar böyle görüntülendi!

Ayvalık’ta Atatürk heykeline saldırı! Vatandaş eline ne geçirdiyse saldırgana hücum etti… O anlar böyle görüntülendi!

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
08.10.2024 12:27
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Ayvalık’ta Atatürk heykeline elindeki balyozla saldıran şahıs vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek büstten indirildi. Vatandaşlar saldırgana ellerindeki süpürge ve çöp kutuları müdahale ederek büstten inmesini sağladı ardından da yerde tekmeledi.

Ayvalık’ta Atatürk heykeline saldırı! Vatandaş eline ne geçirdiyse saldırgana hücum etti… O anlar böyle görüntülendi!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Atatürk büstüne bir saldırı gerçekleşti. Sabah saatlerinde Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen olayda elinde balyozla gelen bir şahıs Atatürk heykeline saldırdı.

Bu esnada olayı gören vatandaşlar şahsa müdahale etti. Vatandaşların şahsı Atatürk’ün büstünden indirmek için elinde ne varsa saldırgana fırlattı. Şahıs tepkilere daha fazla direnemeyerek o anda yere atladı. Bu esnada vatandaşların saldırganı yerde de darp ettiği görüldü.

Saldırganın kaçmasını engelleyen vatandaşlar, emniyet güçlerinin olay yerine gelmesinin ardından şahsı polislere teslim etti.

“BU KİŞİLERİ GÖNDERİP, SABRIMIZI SINIYORSUNUZ”

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da sosyal medya hesabından görüntülerle ilgili bir açıklama paylaşarak “Orada durun, sınırı geçmeyin… Olay az önce Ayvalık’ta oldu. Kimse bize akli dengesi yerinde olmayan biri hikayesi anlatmasın. Bu kişileri gönderip, sabrımızı sınıyorsunuz. Konu cumhuriyetse, Atatürk’se çizgimiz kıpkırmızıdır. Bir adım attırmayız. Ayvalık ise gözümüzün nurudur, cumhuriyetin ilçesidir. Bu denemeye orada hiç kalkışmayın. Sonuç bu olur” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Heykel Ayvalık atatürk saldırı
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