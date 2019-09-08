HABER

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 09:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 25 göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Alınan bilgiye göre; sabah saat 02.30 sıralarında Ayvalık’ın 22 adası arasında hareket halindeki bir ahşap tekneden şüphelenen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, tekneyi durdurarak kontrol etti.

Yapılan kontrol uygulamasında teknede 25 Suriyeli göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, 12’si çocuk, 5’i kadın 25 göçmeni Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirdi.

Göçmenlere insani yardımları yapan Sahil Güvenlik ekipleri daha sonra yasal işlemleri yapılmak üzere göçmenleri Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere teslim etti.

(İHA)

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Müşterek devriyeye katılacak zırhlıların sınıra sevkine başlandıMüşterek devriyeye katılacak zırhlıların sınıra sevkine başlandı
Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık göçmen

En Çok Okunan Haberler

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yahu biz gitsinler diyoruz. siz gidenleri yakalayıp tekrar içeri sokuyorsunuz. vallahi bu millete düşmansınız...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü! İşte operasyonda son durum!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü!

Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Düğün salonunda yangın paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.