Ayvalık Tabiat Parkı’nda çıkan samanlık yangını ilçeyi alarma geçirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda bulunan zeytinlik alan içerisindeki bir samanlık henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak alevlere teslim oldu.

Tabiat Parkı’nın Cunda Adası sınırları içerisinde Derviş Tepe mevkiinde çam ağaçlarının ormanın ortasında bulunan bir zeytinlik alanın içindeki ahırın yanındaki samanlık tutuştu. Ormanlık alanda simsiyah dumanların göğe yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın Ayvalık’taki; kaymakamlık, belediye, polis, jandarma, Orman İşletmesi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Olay mahaline çok kısa bir sürede ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, yangına müdahale ederek kontrol atına aldı.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir helikopter de havadan destek vermek istedi. Ancak itfaiye ekiplerinin tutuşan samanlıktaki yangını kısa zamanda söndürmesi nedeniyle müdahale edemeden geri dönmek zorunda kaldı.

Tamamen söndürülen samanlık yangını ile ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

