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Ayvalık ve Gömeç’te 131 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen toplam 131 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre; istihbari bilgileri değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler Ayvalık’ın Altınova mahallesi Çamlık mevkiinde H.R.

Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen toplam 131 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre; istihbari bilgileri değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler Ayvalık’ın Altınova mahallesi Çamlık mevkiinde H.R. isimli organizatör ile Afganistan uyruklu 20’si çocuk, 10’u kadın olmak üzere 44 göçmen ele geçirdi.
Aynı saatlerde Küçükköy Mahallesi’nde de bir operasyon gerçekleştire Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, mahallenin Küme Evleri ve Tek Ev mevkiinde U.İ., H.A. isimli organizatörler ile aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 36 Suriye, 3 Kongo, 2 Güney Afrika, 6 Angola olmak üzere 47 göçmeni kıskıvrak yakaladı.
Balıkesir’in Gömeç ilçesinin Karaağaç Mahallesi dış gemi yatağı mevkiinde gerçekleşen bir başka operasyonda ise Gömeç Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler 12’si kadın 40 Suriye uyruklu göçmeni ele geçirdi. Yakalan göçmenler ve gözaltına alınan organizatörler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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