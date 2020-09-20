Ayvalık yangını hakkında neler biliniyor?

Balıkesirin Ayvalık ilçesinde Cumartesi akşamı başlayan orman yangını, güçlü rüzgârların da etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanı kapladı.

Pazar günü sabahın ilk saatlerinde yapılan açıklamalarda yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtilse de yaklaşık 40 ila 80 hektar ormanlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

Yangın nerede ve nasıl çıktı?

Yetkililerin yaptığı açıklamalarda yangının Ayvalık, Şeytan Sofrası mevkiinde çıktığı ifade edildi.

Yangın daha sonra güçlü rüzgârların da etkisiyle yayılarak sahil şeridine doğru ilerledi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının çıkış nedeniyle ilgili "İlk tespitlere göre yangının ormanlık alana yakın bir noktada aşırı rüzgarın etkisiyle elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgiler elde edilmiştir" dendi.

Söndürme çalışmaları nasıl yürütüldü?

Yangının başlayıp hızla yayılmasıyla birlikte bölgedeki itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Valilik'ten yapılan açıklamalarda çok sayıda arazöz ve iş makinesinin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, 60 arazöz, dört dozer ve 300 itfaiye erinin yangına müdahale ettiğini aktardı.