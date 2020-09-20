HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayvalık yangını hakkında neler biliniyor?

Ayvalık yangını hakkında neler biliniyor?

20.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Balıkesirin Ayvalık ilçesinde Cumartesi akşamı başlayan orman yangını, güçlü rüzgârların da etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanı kapladı.

Ayvalık yangını hakkında neler biliniyor?

Balıkesirin Ayvalık ilçesinde Cumartesi akşamı başlayan orman yangını, güçlü rüzgârların da etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanı kapladı.

Pazar günü sabahın ilk saatlerinde yapılan açıklamalarda yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtilse de yaklaşık 40 ila 80 hektar ormanlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

Yangın nerede ve nasıl çıktı?

Yetkililerin yaptığı açıklamalarda yangının Ayvalık, Şeytan Sofrası mevkiinde çıktığı ifade edildi.

Ayvalık

Yangın daha sonra güçlü rüzgârların da etkisiyle yayılarak sahil şeridine doğru ilerledi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının çıkış nedeniyle ilgili "İlk tespitlere göre yangının ormanlık alana yakın bir noktada aşırı rüzgarın etkisiyle elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgiler elde edilmiştir" dendi.

Söndürme çalışmaları nasıl yürütüldü?

Yangının başlayıp hızla yayılmasıyla birlikte bölgedeki itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Ayvalık

Valilik'ten yapılan açıklamalarda çok sayıda arazöz ve iş makinesinin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, 60 arazöz, dört dozer ve 300 itfaiye erinin yangına müdahale ettiğini aktardı.

https://twitter.com/adil\_celik10/status/1307442824728768513

Ancak gece koşulları ve güçlü rüzgârların da etkisiyle havadan müdahale ilk aşamada yapılamadı ve ekipler saatlerce çalışmalarına devam etti.

Ayavalık Belediyesi'nden yapılan açıklamalarda da kuvvetli fırtınanın yangına müdahaleyi güçleştirdiği ifade edildi.

https://twitter.com/AYVALIKBELEDIYE/status/1307424609705263108

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve Parti Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise "Gece ve bu rüzgarda meydana gelen bu yangın kesinlikle araştırılacaktır. Kimsenin yanına kar kalmayacaktır" dedi.

Sabah saatlerinde havadan müdahaleyle de yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarına destek verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabah saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesajda yangının kontrol altına alındığını, can kaybı ya da yaralı olmadığını duyurdu.

https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1307514282213543943

https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1307514285388640257

Ne kadar ormanlık alan yandı?

Balıkesir Valiliği Pazar sabaha karşı yaptığı ilk açıklamada yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığının tahmin edildiğini belirtti.

Ayvalık

Valilik'ten Pazar sabahı yapılan ikinci açıklamada ise 40 hekarlık bir alanın yandığının tespit edildiği ifade edildi.

Sabah saatlerinde havadan çekilen fotoğraflarda yangının ormanlık alanlarda yol açtığı tahribat görüntülendi.

Ayvalık

Ayvalık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepkiİbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavına son anda yetiştiler
KPSS'ye son anda yetiştiler
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.