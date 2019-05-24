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Ayvalık'a 11 Mavi Bayrak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 7 plaj, 3 yat ve 1 marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı.  Balıkesir'de toplam 22 noktaya verilen Mavi Bayrak'tan 11'i Ayvalık'a geldi.

Ayvalık'a 11 Mavi Bayrak

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 7 plaj, 3 yat ve 1 marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı.
Balıkesir'de toplam 22 noktaya verilen Mavi Bayrak'tan 11'i Ayvalık'a geldi. Çevre eğitimi ve bilgilendirme konusunda 6, yüzme suyu kalitesinde 5, çevre yönetiminde 15, can güvenliği ve hizmetler konusunda 7 olmak üzere toplam 33 kriteri yerine getiren plajlara Mavi Bayrakları verilmeye başlandı. Ayvalık’ta 7 plaj, 3 yat ve 1 marina, Mavi Bayrak almaya hak kazandı.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş, Balıkesir’de geçen yıl 23 olan Mavi Bayrak sayısının 22’ye düştüğünü söyledi. Karataş, "Ayvalık’ta 1 Mavi Bayrak eksildi. Bu kriterlerin en önemlisi gönüllülük esasına bağlı. Bu nedenle bayrağın kaybedilme sebepleri çok farklı olabilir. Bunu açıklamıyoruz, ama şunu söyleyebilirim ki; kirlilik nedeniyle kayıp yaşanmadı" dedi.
Ayvalık’ta Mavi Bayrak almaya hak kazanan 7 plajda sezon öncesi ön hazırlık denetimi yapıldı. Hazır olan plajlara, Mavi Bayrakları teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'a 11 Mavi BayrakAyvalık'a 11 Mavi BayrakAyvalık'a 11 Mavi BayrakAyvalık'a 11 Mavi Bayrak

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