Ayvalık'a 'Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi' yapılıyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de Ayvalık Belediyesi ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle yapımına devam edilen Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi 2019 yılında hizmete girmeye hazırlanıyor. Yüzde 90 oranında tamamlanan proje kapsamında onarılıp yenilenen eski okul binası ile birlikte açık derslikler, açık pazar, açık hava sahnesi, organik tarım üretim alanı yer alacak. Ayvalık'ın CHP'li Belediye Başkanı Rahmi Gençer atölye sayesinde çocukların bilim ile iç içe yetişeceğini ifade etti.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde Ayvalık Belediyesi ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle yapımına devam edilen Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, 2019 yılında hizmete girecek. İşbirliği protokolü 6 Nisan 2018’de imzalanan Sabancı Üniversitesi Ayvalık-Küçükköy Kampüsü ‘Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’ çalışmalarının ilk etabı 28 Haziran Perşembe günü başladı. Proje kapsamında onarılıp, yenilenen eski okul binası ile birlikte ana yapıların yüzde 90’ı tamamlandı. Mimar Ersen Gürsel ve mimar Korhan Kalaycıoğlu tarafından hazırlanan proje kapsamında; içinde eski okul binasının bulunduğu 5 bin metre karelik alan, açık derslikler, açık pazar, açık hava sahnesi, organik tarım üretim alanı, mevcut okul yapısının ise atölye derslik öğretmen odası ve mutfak olarak kullanılacağı öğrenildi.

YAZILIM, PROTORİPLEME, ÜRÜN GELİŞTİRME

Küçükköy’de kurulacak ‘Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde öğrencilere yazılım, iletişim, ses ve görüntü, prototipleme, ürün geliştirme, oyun tasarımı, bilgisayar programlaması, sosyal innovasyon ve girişimcilik gibi konuları içeren dersler verilecek. Mevcut okul binasında onarım ve yenilemeyi içeren çalışmaları inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "2014 yılından bu yana Ayvalık’tan, Altınova’dan, Küçükköy’den, Cunda ve köylerimizden, hepsi bizim için değerli çocuklarımızın sosyal gelişimlerini, bereketli ürünümüzün adını alan, müzik, sanat ve spor eğitim programı ‘Zeytin Çekirdekleri’ yoluyla güçlendiriyoruz. Bilimsel açıdan nitelikli eğitimi ile bilinen Sabancı Üniversitesi ile işbirliği yaparak Küçükköy’de Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi açacak olmamızın heyecanını yaşıyoruz. Amacımız kültürde, sanatta ve sporda olduğu kadar bilimde de yetenekli, bilimle iç içe yetişen, daha donanımlı bir nesil. Biz bunun için çalışıyoruz" dedi.