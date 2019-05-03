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Ayvalık'ın gizli cenneti Badavut, 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi’ndeki Badavut Bölgesi ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi’ndeki Badavut Bölgesi ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar ile koruma altına alınan mevkide sarımsak taşı ocaklarının bulunduğu kayalık alan, arkasındaki sulak alan ve oteller bölgesi bitiminden buraya kadarki bölüm bulunuyor. Geçen yıl ‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak statüsü düşürülen Badavut Plajı ve yanındaki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kampının statüsü aynı kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Mayıs'ta imzaladığı ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, ‘Balıkesir ili Ayvalık ilçesi, Badavut Mevkii 1. ve 3. Derece Doğal sit alanı kapsamına giren alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescili’ yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kesin korunacak hassas alan statüsünün, imar durumu nedeniyle oteller bölgesinde geçerli olmadığı, söz konusu kararın MİT kampının içinde bulunduğu alanı da koruma statüsünün önceki yıl düşürülmesi nedeniyle kapsamadığı öğrenildi. İLK STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ BADAVUT PLAJINDA OLMUŞTU Balıkesir’deki 73 doğal sit alanının yeniden değerlendirilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan ‘Balıkesir ili doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi’ ile kentteki 73 doğal sit alanından 45’inin bulunduğu Ayvalık’ın, gizli cennetlerinden Badavut Plajı’nın sit derecesi değiştirilmişti. Bir köşesi ormana bakan, diğer köşesinde bir zamanlar ünlü sarımsak taşının çıkartıldığı ocaklar bulunan, kayalıkları ile ilginç dokuya sahip, 1’inci derece sit alanı olan Ayvalık Badavut Plajı’nın koruma statüsü, geçen yıl 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak düşürülmüştü. Bu değişiklikle plajda, turizm ve konut inşasına izin verilirken, Badavut Plajı ile ilgili maddenin karar bağlanması ilçede tepkilere neden olmuştu. İLÇEDE SEVİNÇLE KARŞILANDI Badavut’ta bir zamanlar sarımsaklı taşı çıkartılan taş ocakları, flamingodan ördeğe farklı kuş türlerinin konakladığı sulak alan ile halk plajı olarak kullanılan bölümün ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmesi ilçede sevinçle karşılandı. 'KORUNACAK OLMASINA SEVİNDİK, AMA YETERLİ DEĞİL' Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Halil Coşkun, “Tabiat Parkı kanunu ile kesin korunan hassas alan statüsü farklı. Her ne kadar korunuyor olsa bile biz bu özel alanlarımızın Tabiat Parkı kanunu ile korunmasını istiyoruz. Çünkü bütünden parçalara ayrılarak esas Tabiat Parkı statüsünün değiştirilmesinin planlandığını düşünüyoruz. Korunacak olmasına sevindik, ama yeterli bulmuyoruz” dedi. BADAVUT PLAJI MAHKEMELİK Badavut Koyu’ndaki 280 dönümlük askeri çıkarma alanını işgal eden 25 kişi ile oradaki işletmeler hakkında açılmış bir dava da bulunuyor. Alanda uyarılara rağmen işgale devam eden otel, konut ve işletmelerin bulunduğu 6 yer hakkında dava açılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Şubat 2015’te açılan tahliye davasının devam ettiği biliniyor. AYVALIK’IN GİZLİ CENNETLERİNDEN BİRİ BADAVUT Sarımsaklı Plaj’ına 3 kilometre mesafede bulunan Badavut plajı doğal güzelliği bakımından gidilmesi gereken yerlerden biri olarak değerlendirilirken su sporları ile vakit geçirmek isteyenler için de ideal. Sonbahar ve kış aylarında çoğunlukla kuş gözlemcilerin gittiği Badavut, rüzgârın dalgalarla birlikte şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra kalabalıktan uzak denize girme imkânı tanıdığı için de tercih edilen noktalardan biri.

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