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Ayvalık’ın tarihi 2 okulu kapanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde tarihi 1800'lü yıllara dayanan 2 eğitim kurumu, öğrenci sayısının yetersiz olması, binanın fiziki yetersizliği ve çürük olması nedeniyle kapatılıyor.

Ayvalık’ın tarihi 2 okulu kapanıyor

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde tarihi 1800'lü yıllara dayanan 2 eğitim kurumu, öğrenci sayısının yetersiz olması, binanın fiziki yetersizliği ve çürük olması nedeniyle kapatılıyor. Okullardan biri Çağan Irmak’ın yönettiği Babam ve Oğlum filminde de kullanılmıştı.
1803 yılında Rum Okulu olarak yapılan, mübadeleden sonra 1923 yılında Erkek Mektebi İptidaisi adıyla üç sınıflı ve üç derslikli olarak eğitime başlayan Cumhuriyet İlkokulu’nda, 1924-1925 eğitim öğretim yılında Birinci Erkek Numune Mektebi olarak eğitime devam edildi. Numune Teşkilatı kaldırılınca ise 1926-1927 eğitim öğretim yılında Cumhuriyet İlkokulu adını alan okul binasında eskime nedeniyle yıkım kararı alındığı bildirildi.
Kapatılacak diğer bir okul ise Hayrettin Paşa Mahallesi'nde tarihi cami ile yan yana bulunan ve 1893 yılından bu yana hizmet veren Ayvalık Gazi Ortaokulu. Sarımsak taşından inşa edilen tarihi bina, Çağan Irmak’ın Babam ve Oğlum filminde de kullanılmıştı.
‘ÖĞRENCİ SAYISI AZ!
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Cumhuriyet Ortaokulu binasının dayanıksız olması nedeniyle yıkım kararı olduğunu belirtti. Bahadır, “Okulda 6-7 ve 8. sınıflarında eğitim gören toplam 40 öğrenci var. Öğrenci sayısı da az. Gazi Ortaokulu’nda da öğrenci azlığı var. Okullar bu nedenlerle kapatılacak. Öğrenciler adres durumlarına göre istedikleri okullarda eğitim görecek. Cumhuriyet Ortaokulu'nun tarihi binası değil, öndeki binası yıkılacak. Devlet yatırım programına alınırsa yenisi yapılacak. Gazi Ortaokulu binası tarihi yapı, herhangi bir şekilde dokunulamaz. Gazi de yine eğitim kurumu olarak devam eder ama buna ilgili makamlarla görüşülerek karar verilecek bir konu" dedi.

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Ayvalık’ın tarihi 2 okulu kapanıyorAyvalık’ın tarihi 2 okulu kapanıyorAyvalık’ın tarihi 2 okulu kapanıyor

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