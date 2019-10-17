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Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki ilçe kütüphanesinde düzenlenen Feyza Hepçilingirler Sempozyumu başladı.19 Ekim’de sona erecek olan 3 günlük sempozyumda, bu yıl; öykü, roman, deneme ve edebiyatın türlerinde eserleri bulunan Dilbilimci-Yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen etkinliklerle anlatılıyor.Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Aygül Öncel Şahin, Ayvalıklı Yazarlar Dermesi adını verdikleri projesiyle hedeflerinin, ilçeye değer katan hayatlarla temas kurmak, onları yeniden hatırlamak ve hatırlatmak için çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi.Aygül Öncel Şahin, Ayvalıklı zeytinyağı üreticisi Ahmet Sucu’nun hazırladığı Feyza Hepçilingirler’in resminin bulunduğu ve üzerinde “Türkçe’nin Kraliçesi” yazılı bir zeytinyağı şişesini yazara hediye etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki ilçe kütüphanesinde düzenlenen Feyza Hepçilingirler Sempozyumu başladı.
19 Ekim’de sona erecek olan 3 günlük sempozyumda, bu yıl; öykü, roman, deneme ve edebiyatın türlerinde eserleri bulunan Dilbilimci-Yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen etkinliklerle anlatılıyor.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Aygül Öncel Şahin, Ayvalıklı Yazarlar Dermesi adını verdikleri projesiyle hedeflerinin, ilçeye değer katan hayatlarla temas kurmak, onları yeniden hatırlamak ve hatırlatmak için çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi.
Aygül Öncel Şahin, Ayvalıklı zeytinyağı üreticisi Ahmet Sucu’nun hazırladığı Feyza Hepçilingirler’in resminin bulunduğu ve üzerinde “Türkçe’nin Kraliçesi” yazılı bir zeytinyağı şişesini yazara hediye etti. Panelin ardından Feyza Hepçilingirler’in isminin bulunduğu zeytinyağları panele katılanlara dağıtıldı.

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor

Ayvalıklı yazar Feyza Hepçilingirler düzenlenen sempozyumla anlatılıyor
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