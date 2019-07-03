HABER

Ayvalık’ta 10 Bangladeşli kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 10 Bangladeş uyruklu mülteci yakalandı.Çataltepe mevkiinde zeytin bahçeleri arasında saklanarak, havanın kararmasıyla harekete geçmeyi bekleyen 10 Bangladeş uyruklu göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı.

Ayvalık’ta 10 Bangladeşli kaçak yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 10 Bangladeş uyruklu mülteci yakalandı.
Çataltepe mevkiinde zeytin bahçeleri arasında saklanarak, havanın kararmasıyla harekete geçmeyi bekleyen 10 Bangladeş uyruklu göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı. Mültecilerin bölgeye Manisa plakalı panelvan bir araçla İstanbul’dan getirildikleri tespit edildi. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda organizatör olduğu belirlenen D.I. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Siirt polisinden 'Sakın korkma 155'i ara' klibiSiirt polisinden 'Sakın korkma 155'i ara' klibi
Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden olduGiresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.