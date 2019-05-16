HABER

Ayvalık'ta 100’üncü yılda 100 kişilik zeybek ekibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 21:09 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, 100 kişi harmandalı zeybeği oynadı.

Ayvalık'ta 100’üncü yılda 100 kişilik zeybek ekibi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, 100 kişi harmandalı zeybeği oynadı.
Ayvalık Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe halk oyunları kursuna katılan kursiyerler ve Ayvalıklıların yer aldığı farklı yaş gruplarından 100 kişi katıldı. Üzerlerine Atatürk resmi olan tişörtler giyen 100 kişi, önce ilçenin Talatpaşa Caddesi’nde, sonrasında ise Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda harmandalı zeybeği oynadı.
Milli Mücadelenin 100’üncü yılında Gençlik Haftasına katkı sunmak istediklerini belirten Ayvalık Halk Eğitim Müdürü Mustafa Kurtuluş, "Kurum olarak açmış olduğumuz halk oyunları kursuna katılan kursiyerlerimizin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile birlikte spontane gelişen bir şekilde bu organizasyonu hazırladık. Trafiğe kapalı bir caddede, Ayvalık’ta ilk kez 100 kişiyle harmandalı oynayarak güzel bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Nice yüzyıllara" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta 100’üncü yılda 100 kişilik zeybek ekibiAyvalık'ta 100’üncü yılda 100 kişilik zeybek ekibiAyvalık'ta 100’üncü yılda 100 kişilik zeybek ekibiAyvalık'ta 100’üncü yılda 100 kişilik zeybek ekibi

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Eleştirilen o videoyu eğlence için çekmişEleştirilen o videoyu eğlence için çekmiş
Minibüs sürücü ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga ettiMinibüs sürücü ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Amerika'yı salladı! Büyük final...

Amerika'yı salladı! Büyük final...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.