Ayvalık'ta 100’üncü yılda 100 kişilik zeybek ekibi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, 100 kişi harmandalı zeybeği oynadı.

Ayvalık Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe halk oyunları kursuna katılan kursiyerler ve Ayvalıklıların yer aldığı farklı yaş gruplarından 100 kişi katıldı. Üzerlerine Atatürk resmi olan tişörtler giyen 100 kişi, önce ilçenin Talatpaşa Caddesi’nde, sonrasında ise Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda harmandalı zeybeği oynadı.

Milli Mücadelenin 100’üncü yılında Gençlik Haftasına katkı sunmak istediklerini belirten Ayvalık Halk Eğitim Müdürü Mustafa Kurtuluş, "Kurum olarak açmış olduğumuz halk oyunları kursuna katılan kursiyerlerimizin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile birlikte spontane gelişen bir şekilde bu organizasyonu hazırladık. Trafiğe kapalı bir caddede, Ayvalık’ta ilk kez 100 kişiyle harmandalı oynayarak güzel bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Nice yüzyıllara" dedi.

