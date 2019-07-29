Ayvalık’ta 11 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, 11 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cunda Adası Yeni Köprü civarında ıslak elbiseli ve yalın ayaklı şüpheli bir şahsın görülmesi üzerine çalışma başlattı. P.Ö., S.Ö., B.K. ve M.G. adlı şüphelilerin kıyıya bağlı bir tekneyi çalarak, bir araç ile İzmir’den getirilen 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçıracakları tespit edildi. 4 organizatör de yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen P.Ö., S.Ö. ve B.K. adlı 3 şüpheli tutuklandı. M.G. adlı şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, firari olan M.E.V. adlı organizatörü yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

