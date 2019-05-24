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Ayvalık'ta 11 Kıbrıs gazisine madalya verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılanlardan hayatta kalan 11 gaziye madalyaları verildi.

Ayvalık'ta 11 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılanlardan hayatta kalan 11 gaziye madalyaları verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), hayatta olan yaklaşık 27 bin Kıbrıs Gazisi için madalya basımı tamamlandı. Madalyalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonu ile dağıtılmaya başlandı. Ayvalık'ta hayatta olan 11 Kıbrıs gazisine de düzenlenen törenle madalyaları verildi. Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen törene Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ile gazi aileleri katıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi olan Mehmet Kıranoğlu, Mehmet Oluk, Halil Kovancı, Beyazıt Çaldemir, Mehmet Evren, Arif Ulaş, Osman Karlı, Metin Arınç, Adnan Kurtoğlu, Mehmet Emin Diker ve Hasan Nebil Akman' a madalyaları Ayvalık Kaymakam Gökhan Görgülüarslan tarafından verildi. Gaziler adına konuşan Mehmet Kıranoğlu, "Kahraman Türk Ordusu 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. 45 sene bu madalyaların verilmesini bekledik. Bu süre içinde vefat eden gazilere rahmet diliyorum. Madalyaları gurur ve onurla taşıyacağız" dedi.

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Ayvalık'ta 11 Kıbrıs gazisine madalya verildiAyvalık'ta 11 Kıbrıs gazisine madalya verildi

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