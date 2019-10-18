HABER

Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) öğretim üyelerinin  Ayvalık ilçesinde anıt ağacı olarak belirlediği 81 zeytin ağacından 61'i tescillendi.

Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) öğretim üyelerinin Ayvalık ilçesinde anıt ağacı olarak belirlediği 81 zeytin ağacından 61'i tescillendi. Son olarak, Aydın Şensal'a ait zeytinlikteki 'Koca Delice' adı verilen ve 1100 yaşında olduğu belirlenen ağaç, anıt ağacı olarak tescillendi.
BAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. İsa Curebal ve Doç. Dr. Süleyman Sönmez Ayvalık yöresi anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağaçları projesi hazırladı. Ekip, Ayvalık'taki Küçükköy, Altınova ile ilçenin kırsal mahalleleri Murateli ve Mutlu köyünde uydu görüntüleri ve saha araştırmaları gerçekleştirdi. Tespit ve tescil çalışmaları sırasında 81 anıt zeytin ağacı belirlendi. Bunlardan 61'inin tescili yapıldı, kalanı için ise çalışmalar sürüyor.
Ayvalık Zeytin Dostları Derneği Başkanı Aydın Şensal'a ait zeytinlikte son olarak tescili yapılan 9 metre boyunda ve 5.5 metre çapındaki anıt ağacın 1100 yaşında olduğu belirlendi. Ağaca, 'Koca delice' ismi verildi. Şensal, "Bu ağaca sahip olduğumuz için çok mutluyum. Aslında tüm zeytin ağaçları önemli ve Ayvalık'ta yaşadığımız için çok şanslıyız. Bu ağaçlara gelecek kuşakların, çocuklarımızın torunlarımızın emaneti olarak bakmamız gerekiyor. Biz babalarımızdan atalarımızdan devraldık. İnşallah biz de gelecek kuşaklara teslim ederiz" dedi.
'ANIT AĞAÇLARI KORUMAK GÖREVİMİZ'
Ayvalık'taki 2 milyon zeytin ağacından yarısının 200 yaş üstü olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Soykan, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çalışmada 81 anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağacı tespit ettik. Bunlardan en eski olanı 1100 yaşında, diğerleri de 400 yaşın üzerinde. Ayvalık ve yakın çevresi zeytin tarımı açısından çok eski olduğu için bu yaşlı ağaçları bekliyorduk. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki aşamada bilgilendirme ve yönlendirme levhalarıyla beraber Ayvalık'a gelen ziyaretçilerimize sunmayı planlıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'de çok önemli bir yer sahip olan Ayvalık'ın bu anıt ağaçlarını korumak ve geleceğe aktarmak bizlerin görevi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendiAyvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendiAyvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendiAyvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Kardelen'in babası: Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyorKardelen'in babası: Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor
Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla buluştuKaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Hulusi Akar ile ilgili açıklama

MSB'den Bakan Akar açıklaması

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.