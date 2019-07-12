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Ayvalık'ta 114 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ekibi tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen toplam 114 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 114 kaçak göçmen yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ekibi tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen toplam 114 kaçak göçmen yakalandı.
Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesindeki Güneş Adası ve Çıplak Ada önlerinde hareket halinde 2 lastik botu durdurdu. Yasa dışı yolardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52'si çocuk, 26'sı kadın, 36 erkek toplam 114 Afganistan uyruklu kaçak göçmen sahik güvenli ekipleri tarafından yakalandı. Kaçak göçmenlerle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından işlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

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Ayvalık'ta 114 kaçak göçmen yakalandı

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