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Ayvalık’ta 132 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 20:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik bünyesindeki ekipler, ilçe sınırları içerisindeki Altınova ve Küçükköy Mahalleleri ile Tuzla mevkiinde gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan 132 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü kıskıvrak ele geçirdi.Ayvalık’ın Tuzla mevkiinde Sarımsaklı istikametinde seyir halinde olan İzmir plakalı kamyonet, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik bünyesindeki ekipler, ilçe sınırları içerisindeki Altınova ve Küçükköy Mahalleleri ile Tuzla mevkiinde gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan 132 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü kıskıvrak ele geçirdi.

Ayvalık’ın Tuzla mevkiinde Sarımsaklı istikametinde seyir halinde olan İzmir plakalı kamyonet, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerinin takibe aldığı kamyonet sürücüsü yakayı ele vereceğini anlayınca, ormanlık bir alanda aracı durdurup, karanlıktan yararlanarak kaçtı. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, 18’i Kongo, 8’i Suriye, 2’si Angola, 2’si Cezayir ve 1’i Kamerun olmak üzere 31 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Ayvalık’ta diğer bir operasyon Altınova Mahallesi sınırları içerisindeki Madra Çayı mevkiinde gerçekleşti. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İvrindi Komando Bölük Komutanlığı ile ortaklaşa gerçekleşen operasyonda, Suriye uyruklu 28 çocuk, 9 kadın olmak üzere 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Tek Ev bölgesi Fener Altı mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında kalabalık grubun görülmesi üzerine yapılan bir başka operasyonda ise A.M. isimli bir organizatör ile 12’si kadın, 7’si çocuk 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlere insani yardımların yapılmasının ardından toplam 132 göçmen ve 1 organizatör hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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