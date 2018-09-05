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Ayvalık'ta 14'üncü Kültür Sanat Günleri başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kültür Sanat Günleri, 'Ayvalık'ta yaşayan sanatçılar' karma fotoğraf sergisi' ile başladı.

Ayvalık'ta 14'üncü Kültür Sanat Günleri başladı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kültür Sanat Günleri, 'Ayvalık'ta yaşayan sanatçılar' karma fotoğraf sergisi' ile başladı.
Ayvalık Kültür Sanat Günleri dün akşam Ayazmada, 'Ayvalık'ta yaşayan sanatçılar' karma fotoğraf sergisi ile başladı. Fotoğraf sanatçıları Adil Gümüşoğlu, Arif Aşçı, Emine Berkan, Kadri Kaya, Metin Uçak, Nazım Timuroğlu, Önder Aksoy ve Zafer Tekin'in fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı, Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer'in katılımı ile yapıldı. Sergide ayrıca, önceki yıl yazar Ahmet Yorulmaz anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasında derece alan Şevket Koca, Keysun Çetinkaya ve Yıldırım Alp'in de fotoğraflarına yer verildi.
Sergi açılışını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayazma'da yapılan ilk etkinliğin kültür sanat günleri kapsamında olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Ayazma'nın tarihi ve onarımı ile ilgili bilgi verdi. Başkan Gençer, "Bu mekânda böyle bir sergi yapılması önemli. Hepsi Ayvalık'ta yaşayan sanatçılar. Sergiye katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ayvalık'ın günden güne sanat ve kültür açısından yükselişi devam ediyor. Kültür Sanat Günlerimizde yerel sanatçılarımızın katıldığı etkinlikler yaptık, Ayvalık’ın farklı sokaklarında etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.
8 Eylül'de sona erecek Kültür Sanat Günlerinde; konserlerden atölye çalışmalarına, fotoğraf ve resim sergilerinden sinema gösterilerine kadar farklı etkinlikler Ayvalık'ta yaşayanların beğenisine sunuluyor. Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kültür Sanat Günleri'nde, bu yıl 25 farklı mekânda 32 etkinlik gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta 14'üncü Kültür Sanat Günleri başladıAyvalık'ta 14'üncü Kültür Sanat Günleri başladıAyvalık'ta 14'üncü Kültür Sanat Günleri başladıAyvalık'ta 14'üncü Kültür Sanat Günleri başladı

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