Ayvalık'ta 14'üncü Uluslararası Hasat Şenliği başladı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri, 'Hasada Yürüyüş' etkinliği ve Zeytinyağı Pazarı’nın açılışı ile başladı. Ayvalık Belediye Bandosu eşliğindeki yürüyüş ile başlayan şenlikler kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

'MARKALAŞMA VE PAZARLAMADA HAK ETTİĞİMİZ YERİN ÇOK GERİSİNDEYİZ'

Törenlerde konuşan TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Ayvalık’ı ‘Zeytinin başkenti’ olarak niteleyerek, şenliklere katılmaktan mutlu olduğunu söyledi. Türkiye için Ayvalık zeytin ve zeytinyağının tanıtılmasının önemli olduğunu belirten Maltı, "Zeytin, hem zenginliğin hem barışın sembolü. Zeytinin ana vatanı bu coğrafya. Türkiye olarak dünyada zeytin ve zeytinyağı üretiminde 4'üncü sıradayız. Dünya zeytin üretiminin yüzde 9’unu ülkemiz karşılıyor. Ülkemizde 2018-2019 sezonunda 425 bin ton yemeklik, 1 milyon 75 bin ton yağlık olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin ton zeytin üretim olması bekleniyor. Zeytinyağı üretiminin ise 194 bin ton olmasını bekliyoruz. Bu sene 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatın 90 bin ton olacağı tahmin ediliyor. İhracatın yüzde 80’ini İtalya ve İspanya’ya dökme olarak satmaktayız. Türkiye olarak çok kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiyoruz ancak desteklemede, markalaşmada ve pazarlamada hak ettiğimiz yerin hala çok gerisindeyiz. Ürün değerini bulmadan satılınca üreticilerimiz de maalesef sıkıntılar yaşıyor” dedi.

'ZEYTİNYAĞIMIZI ŞAHLANDIRMAK İÇİN BİR ATEŞ YAKTIK'

Hasat günlerinin ilk başlatıcısı olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, "14 sene önce bir heyecanla başladığımız hasat şenlikleri büyüyerek devam ediyor. Bu hepimizi gururlandırıyor. Bu etkinlik başladıktan sonra Türkiye’deki zeytinyağı tüketimi arttı. Zeytinyağının insan sağlığına faydalarını ve bunun milli ürünümüz olduğunu anlatmaya çalıştık. Türkiye’de insanlarımız 1950’li yıllardan itibaren başka şeylere yönlendirildi. ‘Zeytinyağlı yiyemem’ türküleri parayla bestelettirildi. Çiçek yağını diğer yağlarını hatta daha kötüsü margarin yağlarını öne çıkardılar. Batının gıda emperyalizmi ile sarılmış bir ülke haline geldik. Kendi tereyağımızı zeytinyağımızı maalesef unutturdular bize. Biz bunların bilincinde olarak zeytinyağımızı şahlandırmak için bu küçük kasabadan Türkiye’ye bir ateş yaktık. Değer getirdik. Daha da yapmalıyız, 2 kilo olan tüketimimizi 5 kiloya çıkartmalıyız. Almanya’da bir tane zeytin ağacı yok, insan başına 5 kilo tüketiyorlar. Dışarıdan alıyorlar. Biz de bu ürünümüzü ülkede yaymamız anlatmamız lazım. Çünkü insan sağlığına faydalı. Bir de güzel tarafı var; çok lezzetli. Biz milli ürünlerimize dönmek zorundayız. İthalat yaparak ülke gıdasını devam ettirdiğimiz takdirde bu ülke karanlığa gider" dedi.

Zeytinin Ayvalık ile özdeşleşen bir ürün olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, zeytin sineği ile mücadelede önemli adımlar attıklarını belirterek, “3 milyon gibi bir masrafla zeytinyağının 1 litresine 1 lira gibi bir katkı ile toplamda 160 bin ton üretilen zeytinyağına katma değer sağlama aşamasına geçtik. Zeytin alanları ilimizde ekilebilir tarım alanlarının yüzde 20’sine tekabül etmekte. Bu da zeytinin ne kadar önemli olduğunu göstermekte. 541 bin 43 hektar olan zeytin alanlarımız politikalar sayesinde yaklaşık olarak 2 katına çıkarıldı” dedi.

Edremit Belediyesi EFEM Halk Dansları Topluluğu'nun Ege yöresine ait Zeybek oyunu gösterisinin ardından zeytinyağı pazarı gezildi. Pazarda ziyaretçiler erken hasat zeytinyağı ve zeytin tadına baktı. Şef Ergün Tekincan yönetimindeki Ayvalık Belediye Bandosu konser verirken, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen Zeytin Karikatür Yarışmasına katılan karikatürlerin yer aldığı sergi açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Belediye Başkanlığı, Ayvalık Ziraat Odası ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 14'üncü Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri törenle başladı. 'Hasada Yürüyüş' ile başlayan kutlamalara CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin, Ensar Aytekin, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Kıbrıs-Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, sektör temsilcileri, üreticiler, çiftçiler ve vatandaşlar katılırken şenlikler kapsamında, 29 Ekim tarihine kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.