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Ayvalık’ta 17 Afganistan mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde devriye görevi yapan sahil güvenlik botları, Ayvalık açıklarında saat 03.30’da hareket halindeki lastik botu tespit etti.

Ayvalık’ta 17 Afganistan mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde devriye görevi yapan sahil güvenlik botları, Ayvalık açıklarında saat 03.30’da hareket halindeki lastik botu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, botu durdurarak içinde 17 Afganistan uyruklu göçmeni ele geçirdi. Ayvalık’ın Cunda adasında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kaçağa yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbî malzeme gibi insanî yardımlarda bulundu. 17 göçmen sınır dışı edilecek.

Ayvalık’ta 17 Afganistan mülteci yakalandı

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