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Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 03.30'da hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 17 kaçak yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 8'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile ilgili işlemler sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen yakalandı

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