Ayvalık’ta 18 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik botları tarafından Türk kara sularına itilen 18 mülteci kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.00 sıralarında Ayvalık’ın Çıplak Adası açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 Afganistan uyruklu göçmeni kurtardı. Bindikleri lastik botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca patlatılıp, yedek akaryakıtlarına da el konulduğu öğrenilen 18 göçmen, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada yiyecek, içecek ve tıbbî malzeme gibi insanî yardımların yapıldığı mülteciler hakkında işlemlere başlanıldığı öğrenildi.



