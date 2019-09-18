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Ayvalık’ta 2 günde 110 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 17:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında iki günde 110 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isterken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül 2019 tarihinde Ayvalık Güneş Adası batısında Afganistan uyruklu 14 erkek, 10 kadın, 11 erkek çocuk, 9 kız çocuk olmak üzere 44 düzensiz göçmen TCSG-6 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.Bugün ise Ayvalık Çıplak Ada güneyinde Afganistan uyruklu 7 erkek, 4 kadın, 5 erkek çocuk, 2 kız çocuk olmak üzere 18 düzensiz göçmen ve Türkiye’yi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı A.S., TCSG-74 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.Yine bugün Sarımsaklı güneyinde Suriye ve Kongo uyruklu 16 erkek, 15 kadın, 11 erkek çocuk, 6 kız çocuk olmak üzere 48 düzensiz göçmen TCSG-74 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.Düzensiz göçmenler idari işlemlerin ardından jandarma ve emniyet birimlerine teslim edilecek ve yakalanan A.S.

Ayvalık’ta 2 günde 110 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında iki günde 110 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isterken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül 2019 tarihinde Ayvalık Güneş Adası batısında Afganistan uyruklu 14 erkek, 10 kadın, 11 erkek çocuk, 9 kız çocuk olmak üzere 44 düzensiz göçmen TCSG-6 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.
Bugün ise Ayvalık Çıplak Ada güneyinde Afganistan uyruklu 7 erkek, 4 kadın, 5 erkek çocuk, 2 kız çocuk olmak üzere 18 düzensiz göçmen ve Türkiye’yi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı A.S., TCSG-74 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.
Yine bugün Sarımsaklı güneyinde Suriye ve Kongo uyruklu 16 erkek, 15 kadın, 11 erkek çocuk, 6 kız çocuk olmak üzere 48 düzensiz göçmen TCSG-74 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.
Düzensiz göçmenler idari işlemlerin ardından jandarma ve emniyet birimlerine teslim edilecek ve yakalanan A.S. işlemlerinin ardından Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Ayvalık’ta 2 günde 110 düzensiz göçmen yakalandı

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