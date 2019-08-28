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Ayvalık'ta 22 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:55 | Son Güncelleme

Ayvalık'ta 22 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmen hareketliliği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Badavut mevkisi açıklarında düzensiz göçmenlerin içerisinde olduğu fiber tekneyi durdurdu.

Teknede 4'ü çocuk 22 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

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