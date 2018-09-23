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Ayvalık’ta 22 göçmen ve 1 organizatör yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 22 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Ayvalık’ta 22 göçmen ve 1 organizatör yakaladı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 22 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması sırasında Tuzla Mevkii'nde sahil kenarında bulunan metruk binada göçmenlerin oludğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 2'si Suriye, 2'si Çekya, 18'i Afganistan uyruklu toplam 22 göçmen yakalandı. Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen göçmenlerin sorgulamasının ardından yapılan operasyonla da organizatör olduğu savunulan Mehmet Ali Savuran isimli bir kişi ele geçirilerek, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı'nda gözaltına alındı.
Yakalanan organizatörün adli makamlara teslim edileceği öğrenilirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 göçmen ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

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Ayvalık’ta 22 göçmen ve 1 organizatör yakaladıAyvalık’ta 22 göçmen ve 1 organizatör yakaladıAyvalık’ta 22 göçmen ve 1 organizatör yakaladıAyvalık’ta 22 göçmen ve 1 organizatör yakaladı

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