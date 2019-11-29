HABER

Ayvalık’ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 03:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi İskele mevkiinde G.H.

Ayvalık’ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi İskele mevkiinde G.H. isimli organizatör zanlısı ile 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Hemen harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla Uzungöl mevkiinde düzensiz göçmenleri ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan G.H. isimli organizatör zanlısı ile aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 26 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

PARTNERMine Tugay'dan iddialı paylaşımMine Tugay'dan iddialı paylaşım
Hatay’da hurda deposu kundaklandıHatay’da hurda deposu kundaklandı
Otomobil önündeki araca arkadan çarptı: 4 yaralı Otomobil önündeki araca arkadan çarptı: 4 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

TBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdı

TBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdı

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amcaoğullarının 500 liralık kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Amcaoğullarının 500 liralık kavgası kanlı bitti!

Siyanürün halka satışı yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Katar'dan Suudi Arabistan'a üst düzey sürpriz ziyaret iddiası!

Suudi Arabistan'a üst düzey sürpriz ziyaret iddiası!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kahramanmaraş’ta silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 12 yaralı

Silahlı, taşlı ve sopalı kavga! Yaralılar var

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO bazı seferleri iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.