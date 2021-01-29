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Ayvalık’ta 26 mülteci kurtarıldı

29.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Ayvalık’ta 26 mülteci kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken motorları arızalanan mülteciler sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Göçmenlerin yardım talebinin ardından hemen harekete geçen sahil güvenlik ekipleri gece karanlığında Ege Denizi’nde sürüklenmeye başlayan grubun yerini tespit etti ve yardımlarına koştu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken motorları arızalanan mülteciler sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Göçmenlerin yardım talebinin ardından hemen harekete geçen sahil güvenlik ekipleri gece karanlığında Ege Denizi’nde sürüklenmeye başlayan grubun yerini tespit etti ve yardımlarına koştu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afrika ve Suriyeli oldukları öğrenilen 26 göçmen, Cunda Adası’na getirildi.
Sahil güvenlik ekiplerinin yiyecek, giyecek, battaniye ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Ayvalık’ta 26 mülteci kurtarıldı

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