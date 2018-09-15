Ayvalık’ta 27 kaçak yakalandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 27 kaçak yakalandı.
Balıkesir'de yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, Badavut mevkiinde deniz kıyısında kendilerini Midilli'ye götürecek insan tacirlerini beklediği belirtilen kaçakları fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 27 kaçağı zeytinlikler arasında yakaladı. İki gündür karınlarının aç olduğunu söyleyen kaçaklara yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulundu.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne teslim edilecek.
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