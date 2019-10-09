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Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 13:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık’ın Altınova sahilleri açıklarında bir şişme botun içerisinde bir gurup göçmenin Midilli Adası’na doğru gitmekte olduğunu fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek botu durdurdu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık’ın Altınova sahilleri açıklarında bir şişme botun içerisinde bir gurup göçmenin Midilli Adası’na doğru gitmekte olduğunu fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek botu durdurdu. Aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 28 göçmeni yakalayan ekipler, ele geçirdikleri göçmenleri Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na getirdi.
Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı 21 Somali ve 27 Suriye uyruklu düzensiz göçmen daha sonra yasal işlemlerinin yapılabilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen yakalandı
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