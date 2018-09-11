Ayvalık’ta 28 kaçak göçmen yakalandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 28 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Muratreis mevkiinde devriye görevi yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı timleri, saat 04.30 sıralarında, sürücü A.S.'nin kullandığı 34 BAR 749 plakalı kapalı kasa kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonetin kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24’ü Afganistan, 4’ü İranlı toplam 28 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma, kamyonete el koyarken, sürücüsü A.S.’yi gözaltına aldı. Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yiyecek ve giyecek yardımı yapılan kaçaklar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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