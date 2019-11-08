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Ayvalık’ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; zeytin ağaçlarından 3000 kilo zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre; Küçükköy Mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikâyette bulundu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; zeytin ağaçlarından 3000 kilo zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Küçükköy Mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikâyette bulundu. Söz konusu hırsızlık olayında mağdur G.T.’ye ait zeytin ağaçlarından toplam 3 ton zeytinin çalındığına dair suç duyurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada, zanlı Ö.C. isimli şüpheliyi ele geçirdi. Adlî makamların talimatıyla Ö.C. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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