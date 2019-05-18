Ayvalık'ta 30 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede düzenlenen operasyon ile yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya hazırlanan 7'si erkek, 9'u kadın, 14'ü çocuk toplam 30 Afganistanlı kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen A.A.H. yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörün jandarmada işlemleri devam ederken, kaçak göçmenler Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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