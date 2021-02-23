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Ayvalık’ta 31 göçmen kurtarıldı

23.02.2021 08:57 | Son Güncelleme:
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Ayvalık’ta 31 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarıyla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 kişiyi kurtardı.Cunda Adası’na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.Göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarıyla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 kişiyi kurtardı.
Cunda Adası’na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 31 göçmen kurtarıldı

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