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Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 01:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre; saat 00.40’ta Sahil Güvenlik bünyesindeki uçak tarafından yapılan devriye uçuşunda Ayvalık’ın Sarımsaklı açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmen’in Midilli Adası’na doğru gittiği tespit edildi.Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak botun içerisinde bulunan; 15 Kongo, 13 Suriye, 3 Güney Amerika olmak üzere 31 göçmeni ele geçirdi.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre; saat 00.40’ta Sahil Güvenlik bünyesindeki uçak tarafından yapılan devriye uçuşunda Ayvalık’ın Sarımsaklı açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmen’in Midilli Adası’na doğru gittiği tespit edildi.
Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak botun içerisinde bulunan; 15 Kongo, 13 Suriye, 3 Güney Amerika olmak üzere 31 göçmeni ele geçirdi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

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