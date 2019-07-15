HABER

Ayvalık’ta 31 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 08:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına yakalandı.Alınan bilgiye göre; Ege Denizi’nde görev yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Ayvalık’ın Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi.Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli Adası’na doğru gitmekte olan lastik bot durdurularak, botun içerisindeki; 15 Suriye, 14 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 ele geçirildi.Yakalanan 14’ü çocuk, 9’u kadın 31 göçmen hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 31 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ege Denizi’nde görev yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Ayvalık’ın Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi.
Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli Adası’na doğru gitmekte olan lastik bot durdurularak, botun içerisindeki; 15 Suriye, 14 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 ele geçirildi.
Yakalanan 14’ü çocuk, 9’u kadın 31 göçmen hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 31 göçmen yakalandı

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Kars’ta ambulans kaza yaptı: 3 yaralıKars’ta ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.