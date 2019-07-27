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Ayvalık’ta 32 göçmen denizde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 18:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 32 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.Alınan bilgiye göre, gece saat 24.00 sıralarında Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çıplak Ada’nın güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 32 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece saat 24.00 sıralarında Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çıplak Ada’nın güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Midilli Adası’na doğru ilerleyen lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, 13’ü çocuk 9’u kadın 32 göçmeni ele yakaladı. 26’sı Suriye, 3’ü Eritre ve 3’ünün de Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu oldukları öğrenilen göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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