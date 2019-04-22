Ayvalık’ta 32 kaçak göçmen yakalandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan’ın Midili Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan teknede yakalandı.
Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Marda Çayı Köprüsü açıklarında saat 00.30 sıralarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenler bulunan tekneyi fark etti. Ekipler tarafından durdurulan teknede Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Altınova Sahil İskele Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra Balıkesir Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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