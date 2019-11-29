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Ayvalık’ta 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, bindikleri lastik botla Ege Denizi’nde seyir halindeyken yakalandı.Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık açıklarından Midilli Adası’na gitmekte olan lastik botu fark eden Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu.

Ayvalık’ta 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, bindikleri lastik botla Ege Denizi’nde seyir halindeyken yakalandı.
Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık açıklarından Midilli Adası’na gitmekte olan lastik botu fark eden Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu. 18’i çocuk, 7’si kadın olmak üzere 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ele geçiren Sahil Güvenlik ekipleri, Cunda Adası’na getirdikleri düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. 35 düzensiz göçmen hakkında işlemlerin başladığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

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