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Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 35 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 35 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan 35 kaçak göçmen tespit etti. Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 35 kaçak göçmen yakalanarak Ayvalık İlçe Jandarma Karakoluna getirildi. 11'i çocuk, 10'u kadın ve 14'ü erkek, Afganistan uyruklu kaçak göçmenle ilgili işlemler sürüyor.

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Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

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