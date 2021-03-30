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Ayvalık’ta 36 mülteci kurtarıldı

30.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 36 mülteci kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası’na gitmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botları patlatılarak Türk kara sularına itildi.

Ayvalık’ta 36 mülteci kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 36 mülteci kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası’na gitmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botları patlatılarak Türk kara sularına itildi. Göçmenlerin yardımına Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir bot koştu. Kurtarılan 36 Afrikalı düzensiz göçmen Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Sahil Güvenlik askerleri göçmenlere giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlarda bulundu.

Ayvalık’ta 36 mülteci kurtarıldı

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