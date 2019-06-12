HABER

Ayvalık’ta 36 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollara Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 36 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.Bir istihbari bilgiyi değerlendiren Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, Hakkıbey Yarımadası Tekev mevkiinde M.N.

Ayvalık’ta 36 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollara Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 36 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.
Bir istihbari bilgiyi değerlendiren Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, Hakkıbey Yarımadası Tekev mevkiinde M.N. isimli bir organizatör ile 21’i çocuk, 8’i kadın olmak üzere 36 kaçağıele geçirdi. Yakalan organizatör gözaltına alınırken, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen mültecilere yiyecek, giyecek ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl 3 ay hapisFETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl 3 ay hapis
Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyorManavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.