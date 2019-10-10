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Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalı ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içinde bulunan Madra Köprüsü bölgesinde devriye nöbeti görevi yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, şüphelendikleri İzmir plakalı bir minibüsü durdurarak 15 kadın, 1 çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmen ile H.O.

Balıkesir’in Ayvalı ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içinde bulunan Madra Köprüsü bölgesinde devriye nöbeti görevi yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, şüphelendikleri İzmir plakalı bir minibüsü durdurarak 15 kadın, 1 çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmen ile H.O. isimli organizatör zanlısını ele geçirdi. Orta Afrika, Mali ve Cezayir uyruklu oldukları öğrenilen düzensiz göçmenlerle organizatör hakkında işlem başlatıldı.

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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor."MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor."
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