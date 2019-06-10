HABER

Ayvalık’ta 38 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 38 göçmen ile 1 organizatör jandarmanın dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler rutin devriye nöbeti görevi yaparken, Şeytan Sofrası yolu üzerinde 38 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatörü kıskıvrak yakaladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 38 göçmen ile 1 organizatör jandarmanın dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler rutin devriye nöbeti görevi yaparken, Şeytan Sofrası yolu üzerinde 38 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatörü kıskıvrak yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öğrenilen göçmenlere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi. Gaziantep üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıkları öğrenilen göçmenlere; yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılırken, bir yandan da haklarında işlem başlatıldı. Göçmenlerle birlikte yakalanan 1 organizatör ise gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden amca ve yeğenleri toprağa verildiSilahlı saldırıda hayatlarını kaybeden amca ve yeğenleri toprağa verildi
Manavgat'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı (2) - YenidenManavgat'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.